Волонтеры Волгограда вышли с проектами на всероссийский уровень
Из 16 номинаций конкурса Волгоградская область представлена в 3: «Региональный штаб ВОД «Волонтеры Победы»», «Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы»», в которой представлен муниципальный штаб Среднеахтубинского района, а в номинации «Волонтер Победы» за звание лучшего добровольца страны поборется студент ВГСПУ Анатолий Рощин.
Молодой человек – автор проекта «Уроки Победы. Перезагрузка». Они отличаются от обычных занятий хотя бы тем, что ведут их студенты и молодые люди.
- Благодаря такому общению мы помогаем учащимся среднего звена социализироваться и определиться с выбором их будущей профессии. Кроме того, каждый человек обязан знать историю своего края, страны, а также мира, этапов развития человеческого общества, причин многих важнейших исторических событий, для того, чтобы предвидеть их в будущем и понимать происходящее в настоящем, - представил своей проект волгоградский волонтер.
Оргкомитет конкурса «Доброволец России»отобрал по 10 претендентов в каждой из номинаций. До 10 ноября любой желающий может проголосовать за понравившегося активиста и его инициативу.
В финал выйдут только три представителя в каждой номинации, а победителей выберут ведущие эксперты в разных направлениях добровольчества. Торжественное награждение волонтеров пройдет 5 декабря в Москве на Всероссийском форуме добровольцев.
Участников ждёт насыщенная деловая программа, а также концерт в честь Национального дня волонтера, который будет отмечаться в нашей стране впервые. Гостями станут известные общественные деятели, лидеры добровольческих объединений, представители органов власти и, конечно, сами активисты разных возрастов.
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