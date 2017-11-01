Волонтеры Волгограда вышли с проектами на всероссийский уровень

Активисты регионального общественного движения «Волонтеры Победы» участвуют в конкурсе «Доброволец России». Сейчас идет этап онлайн-голосования, и ребятам необходима поддержка волгоградцев .

Из 16 номинаций конкурса Волгоградская область представлена в 3: «Региональный штаб ВОД «Волонтеры Победы»», «Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы»», в которой представлен муниципальный штаб Среднеахтубинского района, а в номинации «Волонтер Победы» за звание лучшего добровольца страны поборется студент ВГСПУ Анатолий Рощин.

Молодой человек – автор проекта «Уроки Победы. Перезагрузка». Они отличаются от обычных занятий хотя бы тем, что ведут их студенты и молодые люди.

- Благодаря такому общению мы помогаем учащимся среднего звена социализироваться и определиться с выбором их будущей профессии. Кроме того, каждый человек обязан знать историю своего края, страны, а также мира, этапов развития человеческого общества, причин многих важнейших исторических событий, для того, чтобы предвидеть их в будущем и понимать происходящее в настоящем, - представил своей проект волгоградский волонтер.

Оргкомитет конкурса «Доброволец России»отобрал по 10 претендентов в каждой из номинаций. До 10 ноября любой желающий может проголосовать за понравившегося активиста и его инициативу.

В финал выйдут только три представителя в каждой номинации, а победителей выберут ведущие эксперты в разных направлениях добровольчества. Торжественное награждение волонтеров пройдет 5 декабря в Москве на Всероссийском форуме добровольцев.