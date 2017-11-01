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Волонтеры Волгограда вышли с проектами на всероссийский уровень
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волонтеры Волгограда вышли с проектами на всероссийский уровень

Сегодня, 11:15ОбществоМарина СабадашФото: Пресс-служба ВРО ВОД "Волонтеры Победы"
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