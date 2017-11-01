Волгоградцы на конкурсе в Казани защищают авторские туристические маршруты

В эти минуты в Казани проходит финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2017». Участники презентуют проекты конкурсной комиссии.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на звание лучших претендуют 5 волгоградских маршрутов: военно-исторический «Память, которая с нами!», велосипедный «Два колеса, три эпохи», гастрономический «Вкусный город», проект «Туристско-информационный центр Волгоградской области», а также студенческий маршрут «Нижневолжская мозаика for ASIA Friendly».

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

- От нашей организации в Казани сейчас находится один представитель, - прокомментировали в Агентстве развития туризма Волгоградской области. - Участники в ходе презентации рассказывают о нюансах нового маршрута. Мы готовились к финалу несколько дней, думали, как сделать лучше, чтобы было интересно. Пока идет рабочий конкурсный процесс, его результаты станут известны в ближайшие несколько дней.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru