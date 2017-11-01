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Волгоградцы на конкурсе в Казани защищают авторские туристические маршруты
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы на конкурсе в Казани защищают авторские туристические маршруты

Сегодня, 17:32ОбществоМарина СабадашФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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