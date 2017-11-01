Волгоградское «Лихолесье» ждут проблемы из-за спаивания подростков

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области приостановил действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданного ООО «Лихолесье». В баре, который принадлежит фирме, продавали спиртное несовершеннолетним.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облпромторга, факт продажи алкоголя подростку был выявлен в баре «Друзья», расположенном в самом центре Волгограда — на улице Комсомольской. Что теперь ждёт это заведение, пока сказать сложно: даже если оно не закроется, то вполне может утратить право на торговлю спиртным. В ближайшее время материалы по отзыву лицензии у ООО «Лихолесье» будут направлены в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.