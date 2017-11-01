Волгоградское «Лихолесье» ждут проблемы из-за спаивания подростков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облпромторга, факт продажи алкоголя подростку был выявлен в баре «Друзья», расположенном в самом центре Волгограда — на улице Комсомольской. Что теперь ждёт это заведение, пока сказать сложно: даже если оно не закроется, то вполне может утратить право на торговлю спиртным. В ближайшее время материалы по отзыву лицензии у ООО «Лихолесье» будут направлены в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.
Напомним, с начала этого года региональный комитет промышленности приостановил действие лицензий на торговлю спиртным, выданных семи организациям. Большая часть нарушений, выявленных в их деятельности, была связана с неуплатой административных штрафов и непредставлением торговых деклараций.
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