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Волгоградское «Лихолесье» ждут проблемы из-за спаивания подростков
Сюжеты:
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Волгоградское «Лихолесье» ждут проблемы из-за спаивания подростков

Сегодня, 13:20ОбществоНикита ДробныФото: vvng.victorvalleynews.netdna-cdn.com
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