Волгоградские специалисты по туризму вступят в битву профессионалов
В Волгоградской области заявки уже поданы и зарегистрированы. По направлению «Туризм» сформировано 5 команд, в категории «Администрирование отеля» желающих меньше - лишь 6 претендентов.
Всего участниками третьего регионального чемпионата WorldSkills Russia станут более 150 человек. Это студенты колледжей, техникумов и училищ в возрасте от 16 до 22 лет.
Как сообщает пресс-служба Агентства развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области, состязания продлится 5 дней, за это время судьи рассмотрят 24 компетенции в различных сферах профессиональной деятельности. Участникам предстоит продемонстрировать умение максимально эффективно решать поставленные организаторами задачи, технические навыки, индивидуальные и коллективные качества.
Отметим, что Волгоградская область официально участвует в движении WorldSkills Russia с 2014 года. В феврале 2016 года состоялся первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы», а через несколько месяцев, в октябре, прошел второй. Сборная региона, сформированная по итогам двух чемпионатов, два года подряд показывает стабильно высокие результаты, занимая первые и призовые места Национального чемпионата, принимая участие в мировых и европейских первенствах.
+7 937 708 14 50