Волгоградские специалисты по туризму вступят в битву профессионалов

Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia открывает новые направления. В этом году свои знания и умения продемонстрируют обучающиеся по направлениям «Туризм» и «Администрирование отеля».

В Волгоградской области заявки уже поданы и зарегистрированы. По направлению «Туризм» сформировано 5 команд, в категории «Администрирование отеля» желающих меньше - лишь 6 претендентов.

Всего участниками третьего регионального чемпионата WorldSkills Russia станут более 150 человек. Это студенты колледжей, техникумов и училищ в возрасте от 16 до 22 лет.

Как сообщает пресс-служба Агентства развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области, состязания продлится 5 дней, за это время судьи рассмотрят 24 компетенции в различных сферах профессиональной деятельности. Участникам предстоит продемонстрировать умение максимально эффективно решать поставленные организаторами задачи, технические навыки, индивидуальные и коллективные качества.