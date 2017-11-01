Волгоградские экологи оштрафовали шесть компаний на 1,2 млн рублей

Инспекторы комитета экологии и природных ресурсов Волгоградской области вместе с представителями природоохранной прокуратуры проверили пятнадцать коммерческих организаций, занимающихся добычей песка и воды на территории региона. В работе шести из них были выявлены нарушения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облкомприроды, при проверке уделялось особое внимание соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. Выяснилось, что более трети недропользователей не исполняли условия выданных им лицензий и технических проектов.

В частности, ООО «Орловский песчаный карьер» и фирма «Партнер Груп» нарушили технологию добычи песка, за что получили штрафы по 320 тысяч рублей. Ещё четыре организации также были оштрафованы за несоблюдение различных правовых норм. Общая сумма взысканий составила около 1,2 млн рублей.