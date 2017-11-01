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Волгоградские экологи оштрафовали шесть компаний на 1,2 млн рублей
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские экологи оштрафовали шесть компаний на 1,2 млн рублей

Сегодня, 10:07ОбществоНикита ДробныФото: dlcache.com
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