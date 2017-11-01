В Волжском прошла акция по раздаче пешеходам световозвращающих браслетов
Профилактическое мероприятие проводилось в городском Центре социальной защиты населения и отделении Пенсионного фонда, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.
Автоинспекторы рассказали волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части в темное время суток, когда рекомендуется использовать светоотражающие элементы. Особенно актуально это для детей и пожилых людей, которые нередко появляются на дороге в неположенном месте.
Буквально вчера один из таких случаев произошел на улице Кирова в старой части города.
В 17.40, когда на улице было уже темно, 50-летний водитель автомашины Hyundai Accent, проезжая в сторону улицы Коммунистической, напротив дома №3в сбил 75-летнего пенсионера. Пожилой мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД напомнили волжанам, что проезжую часть следует переходить только на пешеходных переходах и желательно со светоотражающими элементами. Они могут быть выполнены в форме стикеров, застежек или браслетов, которые можно носить на одежде, колясках, сумках.
В ходе сегодняшней акции «Выйди из сумрака! Стань заметнее!» волонтеры раздали юным и пожилым пешеходам более сотни световозвращающих браслетов.
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