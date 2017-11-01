В Волгограде ищут хозяина самому интеллигентному коту
- Лёня - это драгоценная брошка тонкой работы на грубой рубахе жизни. При Лёне следует говорить неторопливо, тихо и благозвучно - иначе он упадёт в обморок, сражённый эстетической какофонией: Лёня очень (!) чувствителен, меланхоличен, а мысли его глубоки и нетривиальны, но поделиться ими он сможет только с самым близким другом. Чтобы стать таковым, придётся уяснить для себя важный момент: Лёня не терпит панибратства. Если вы не достаточно знакомы, то категорически нельзя хватать, жмакать и гладить - это не только признак дурного тона, но и полный «game оver» на пути Вашего с Лёней сближения, - описывают аристократа волонтеры.
Интеллигентность кота прежние хозяева, видимо, не рассмотрели или не оценили по достоинству. Они выкинули пушистого на улицу в 25-градусный мороз. Замерзающее животное наши добровольцы – выходили, выкормили. В благодарность Лёня раскрыл всю красоту своей натуры.
- Знаком того, что Вам удалось расположить к себе Лёню, будет разрешение Вашему пальцу дотронуться до его носа. Лёне важно постоянно ощущать себя любимым, но транслировать Коту свои чувства нужно крайне деликатно и взвешенно. Лёня и хаос несовместимы: только систематичность, порядок и организованность в отношениях, эмоциях и в окружающем пространстве! Лёня молод, привит и кастрирован. Как Вы уже могли догадаться, с лотком у этого Кота проблем нет,- продолжают рассказ добровольцы, уважительно отзываясь о животном с большой буквы.
Сотрудники приюта утверждают, что Леня самый интеллигентный представитель своего семейства в Волгограде. Готовы стать другом мохнатого? Звоните: 8-937-702-28-70.
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