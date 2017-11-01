В «Одноклассниках» подписчикам на видеоконтент покажут громкие новинки кино
ОК совместно с видеосервисом Start.ru запускают витрину с подпиской на премьерный видеоконтент. Теперь пользователям станут доступны новинки российских сериалов и громкие кинорелизы, в том числе премьеры фильмов «Аритмия» и «Последний Богатырь».
Кстати, некоторые сериалы пользователи ОК смогут посмотреть еще до выхода на ТВ. Позже в соцсети и на Start.ru появится эксклюзивный контент, снятый специально для видеосервиса.
Новый сервис будет доступен не только в России. Для зарубежных пользователей контент Start.ru будет доступен с субтитрами на нескольких языках.
Стоимость подписки по единой цене без дополнительных платежей – 299 рублей в месяц.
Смотреть фильмы можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», в приложениях ОК для iOS и Android, а также в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.
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