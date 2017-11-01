В «Одноклассниках» подписчикам на видеоконтент покажут громкие новинки кино

С ноября «Одноклассники» станут одной из первых социальных сетей в мире с возможностью подписки на видео по системе SVoD.

ОК совместно с видеосервисом Start.ru запускают витрину с подпиской на премьерный видеоконтент. Теперь пользователям станут доступны новинки российских сериалов и громкие кинорелизы, в том числе премьеры фильмов «Аритмия» и «Последний Богатырь».

Кстати, некоторые сериалы пользователи ОК смогут посмотреть еще до выхода на ТВ. Позже в соцсети и на Start.ru появится эксклюзивный контент, снятый специально для видеосервиса.

Новый сервис будет доступен не только в России. Для зарубежных пользователей контент Start.ru будет доступен с субтитрами на нескольких языках.

Стоимость подписки по единой цене без дополнительных платежей – 299 рублей в месяц.