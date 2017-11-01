Участники международного форума сделали заготовки для «Каравая мира»

Иностранные гости и представители других регионов России смололи муку, которая пойдет в «Каравай мира». Для этого в фойе библиотеки ВолГУ специально установили 100-летнюю ручную мельницу - в свое время с помощью нее зерно мололи донские казаки.

Как сообщает пресс-служба Волгоградской городской Думы, частичку труда вложили президент международной ассоциации городов-посланцев мира Виктор Хаджиавраам, бургомистр города-побратима Кёльна Андреас Вольтер, начальник Канцелярии иностранных и миграционных дел народного правительства города-побратима Чэнду господин Цзян Бина, почетный председатель Совета директоров Ассоциации породненных городов США Билл Боэрум, член попечительского совета Панъевропейского Университета в Братиславе Ян Чарногурский, сопредседатель международного Совета молодежных парламентов «Евразийский диалог» Арман Карапетян, глава Администрации города-партнера Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

Полученная мука войдет в состав «Каравая мира», который испекут 4 ноября в День народного единства. Ингредиент специально привезут в Иловлинский район, прямо к импровизированной кухне.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», для выпечки «Каравая мира» специально сложат традиционную русскую печь. Рано утром участники праздника начнут молоть муку и замешивать тесто для каравая, а через два часа приступят к непосредственному процессу выпечки.

«Каравай мира» - авторский проект волгоградского фермера Андрея Прошакова, который на сегодняшний день стал международным. Зерно для хлеба собрали 24 страны мира, в том числе Беларусь, Армения, Израиль, Франция и многие другие. Теперь «мировым» стал и помол.

– Если обратиться к тематике нашего форума, главное - чтобы между этими жерновами всегда оказывалось зерно, а не наши взаимоотношения, – цитирует слова бывшего премьер-министра Словакии Яна Чарногурского пресс-служба гордумы.

Следом делегаты отправились на круглые столы. Речь шла о российско-германских и российско-индийский отношениях, молодежной дипломатии.