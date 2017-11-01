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Областная филармония может стать новым брендом региона
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Областная филармония может стать новым брендом региона

Сегодня, 14:03ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ ИА "НовостиВолгограда.ру"
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