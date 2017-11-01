Областная филармония может стать новым брендом региона

Амбициозные планы по превращению Волгоградской областной филармонии в ведущее учреждение культуры были озвучены ее руководством сегодня на брифинге, приуроченном к началу нового концертного сезона.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», новый сезон областная филармония встречает с новым директором. Станислав Малых, ранее возглавлявший Волгоградский музыкальный театр, сразу же обозначил «задачу-максимум», которую он ставит перед собой в нынешней должности.

- Нужно развивать культурно-информационную среду для того, чтобы город имел свой почерк, свое лицо, занимал определенную культурную позицию на территории Российской Федерации, - заметил директор филармонии. - Мы будем стремиться, чтобы филармония была брендом — брендом города и области.

Андрей Аниханов, Станислава Малых, Владимир Попков Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Новый концертный сезон филармония открывает концертом-посвящением основателю Волгоградского симфонического оркестра, народному артисту России Эдуарду Серову. В этом году маэстро исполнилось бы 80 лет. В программе прозвучат произведения Шостаковича, Вагнера, Мендельсона и Рахманинова. Знаковое событие в музыкальной жизни города было решено сделать бесплатным.

- Концерт по пригласительным билетам - это был осознанный шаг, который был сделан как подарок людям, которые соскучились по концертам филармонии, - сказал главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист России Андрей Аниханов. - Все билеты буквально разлетелись, сегодня ожидается аншлаг.

Очень хочется надеяться, что аншлаги будут сопровождать выступления коллективов филармонии на протяжении всего концертного сезона, несмотря на потерю многих музыкантов, исполнителей и ансамблей. Тем более, что задачу по повышению сборов от продажи билетов для учреждения никто не отменял - ведь низкие финансовые результаты работы и стали одной из причин для проведения проверок учреждения аудиторами КСП.

- Хочу отметить, что перед филармонией стояли ряд серьезных задач — это вопросы использования государственного имущества, это вопросы исполнения государственного задания, - отметил вице-губернатор Владимир Попков . - Этот комплекс работ завершается и сейчас начинается новый сезон.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Кстати, главный дирижер симфонического оркестра пообещал, что одним из определяющих в этом сезоне станет классическое и романтическое направление.