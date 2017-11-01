Молодежи предлагают не скрывать свои таланты

У волгоградской молодежи есть шанс проявить свои способности — в областном центре стартуют сразу три творческих состязания - фотоконкурс «В кадре», музыкальный конкурс «Восьмая нота-2017» и танцевальный «Ритмы города-2017».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, организаторами конкурсов выступает городской молодежный центр «Лидер».

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 30 лет - школьники, студенты, работающая молодежь.

Фотоконкурс «В кадре» проходит по следующим номинациям: «Дворовый спорт», «Спортивные мероприятия», «Профессиональный спорт», «Спорт в повседневной жизни». Заявки принимаются до 10 ноября, а награждение победителей и участников конкурса пройдет 20 ноября.