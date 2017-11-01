Молодежи предлагают не скрывать свои таланты

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, организаторами конкурсов выступает городской молодежный центр «Лидер».
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 30 лет - школьники, студенты, работающая молодежь.
Фотоконкурс «В кадре» проходит по следующим номинациям: «Дворовый спорт», «Спортивные мероприятия», «Профессиональный спорт», «Спорт в повседневной жизни». Заявки принимаются до 10 ноября, а награждение победителей и участников конкурса пройдет 20 ноября.
Также стартовал прием заявок на участие в городском музыкальном конкурсе «Восьмая нота-2017» и городском танцевальном конкурсе «Ритмы города-2017», финалы которых состоятся 15 и 16 ноября в центре культуры и досуга «Родина».
+7 937 708 14 50