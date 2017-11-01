Михаил Музраев: сестра Масленникова помогала ему в сокрытии преступления

- В рамках расследования резонансного уголовного дела следователи провели 14 обысков, допрошены свыше 50 человек, назначены 5 судебно-медицинских экспертиз. Следователями собраны 3 тома неопровержимых доказательств причастности Массленникова к этому убийству. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - рассказал Михаил Музраев.

На брифинге были раскрыты ранее не озвучивавшиеся подробности преступления. К нему оказалась причастна сестра Масленникова. Она активно помогала брату скрывать следы убийства двух девушек - замывала квартиру и вместе с ним прятала тела жертв. Следователи проверили ее показания на полиграфе.

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