Метеорологи обещают, что холодный циклон в регионе вскоре сменит теплый

В Волгоградской области на смену шквалистому ветру, порывы которого сегодня достигают 28 м/с, идет похолодание - к счастью, недолгое. Уже к концу недели столбик термометра днем будет подниматься до +10 градусов.

Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева, непогоду принес в регион атлантический циклон. Его, кстати, в некоторых СМИ почему-то прозвали «Гришей», что, впрочем, вызвало недоумение у волгоградских метеорологов.

- Мы в работе не используем подобных названий, — заметила Наталья Алатырцева. - Этот циклон уходит от нас, и сейчас его центр находится севернее нашего региона. На смену сильному ветру идет похолодание и осадки в виде дождя со снегом. А 4 ноября ожидается приход очередного циклона, но уже теплого - нас ожидает потепление до плюс 10 градусов днем.

Но пока в регионе сохраняется холодная погода. По данным областного гидрометцентра, в ночь на 2 ноября в Волгограде возможен небольшой снег. Завтра днем осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью около 0ºС, в регионе местами до -8ºС. Днем будет +3...+5ºС. Намного теплее будет 3 ноября —до +8...+10ºС, и также возможен небольшой дождь.