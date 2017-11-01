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Метеорологи обещают, что холодный циклон в регионе вскоре сменит теплый
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Метеорологи обещают, что холодный циклон в регионе вскоре сменит теплый

Сегодня, 15:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Vzglyad.az
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