Кадровые перестановки в сфере культуры: кто займет кресло директора музтеатра?
Сегодня, 16:13ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ ИА "НовостиВолгограда.ру"
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Новое назначение в Волгоградской областной филармонии повлекло за собой ряд кадровых перестановок в учреждениях культуры.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», сегодня к исполнению обязанностей директора Волгоградской филармонии приступил Станислав Малых, ранее возглавлявший Волгоградский музыкальный театр.
Пока официальной информации о том, кто займет освободившееся после его нового назначения место, нет. Но в беседе с нашим корреспондентом компетентный источник на условиях анонимности сообщил, что новым директором музтеатра может стать нынешний руководитель Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Андрей Зуев.
А прежний руководитель филармонии Светлана Матова теперь перешла в областной комитет охраны культурного наследия на должность заместителя руководителя ведомства.
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