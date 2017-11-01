Кадровые перестановки в сфере культуры: кто займет кресло директора музтеатра?

Новое назначение в Волгоградской областной филармонии повлекло за собой ряд кадровых перестановок в учреждениях культуры.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», сегодня к исполнению обязанностей директора Волгоградской филармонии приступил Станислав Малых, ранее возглавлявший Волгоградский музыкальный театр.

Пока официальной информации о том, кто займет освободившееся после его нового назначения место, нет. Но в беседе с нашим корреспондентом компетентный источник на условиях анонимности сообщил, что новым директором музтеатра может стать нынешний руководитель Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Андрей Зуев.