Елена Исинбаева украсила обложку итальянского журнала

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала лицом глянцевого журнала DONNA. Фотографией свежего выпуска именитая волгоградка поделилась на странице в Instagram.

Публикация называется «Полет Исинбаевой». И это название не стоит понимать буквально: прославленная спортсменка поделилась с журналистами не просто фактами жизни и историей спортивной карьеры, но и поведала о сокровенных мечтах и источниках вдохновения.

- В продолжение моего любимого хобби... Вышел новый номер итальянского журнала DONNA! В интервью разговаривали о спорте, семейной жизни и благотворительности! – приоткрыла завесу тайны Елена Исинбаева под постом в Instagram.

Вряд ли много преданных поклонников смогут заполучить эксклюзивный номер. Выписать иностранную прессу не так-то просто, да и языковой барьер какая-никакая, но помеха. Зато любоваться обложкой - хоть сейчас. Что и сделали подписчики.

«Елена! Вы такая красивая», «Красотка и умница! Волгоград и Россия гордятся!», «Елена, вам пора в кино - все данные на лицо. Фильмы с вашим участием будут на ура. Только не соглашайтесь на второстепенную роль, ваша роль первая», «Совсем непривычный образ получился», - посыпались комплименты в комментариях.

Образ и правда непривычный. Елена Исинбаева – поклонница естественности. Ее нередко можно встретить без макияжа или же с легким «мейком».