Елена Исинбаева украсила обложку итальянского журнала
Публикация называется «Полет Исинбаевой». И это название не стоит понимать буквально: прославленная спортсменка поделилась с журналистами не просто фактами жизни и историей спортивной карьеры, но и поведала о сокровенных мечтах и источниках вдохновения.
- В продолжение моего любимого хобби... Вышел новый номер итальянского журнала DONNA! В интервью разговаривали о спорте, семейной жизни и благотворительности! – приоткрыла завесу тайны Елена Исинбаева под постом в Instagram.
Всем доброе утро! 😃 В продолжении моего любимого хобби... Вышел новый номер итальянского журнала DONNA ! В интервью разговаривали о спорте, семейной жизни и благотворительности! 🙋🏻 Good morning everyone! 😃In the continuation of my favorite hobby ... A new issue of the Italian magazine DONNA was published! In the interview, talked about sports, family life and charity!🙋🏻
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)
Вряд ли много преданных поклонников смогут заполучить эксклюзивный номер. Выписать иностранную прессу не так-то просто, да и языковой барьер какая-никакая, но помеха. Зато любоваться обложкой - хоть сейчас. Что и сделали подписчики.
«Елена! Вы такая красивая», «Красотка и умница! Волгоград и Россия гордятся!», «Елена, вам пора в кино - все данные на лицо. Фильмы с вашим участием будут на ура. Только не соглашайтесь на второстепенную роль, ваша роль первая», «Совсем непривычный образ получился», - посыпались комплименты в комментариях.
Образ и правда непривычный. Елена Исинбаева – поклонница естественности. Ее нередко можно встретить без макияжа или же с легким «мейком».
На фотографии у спортсменки выразительные глаза, яркие губы и пронзительный взгляд – эффектно, ничего не скажешь. И такой образ Елене к лицу.
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