Бомбардировщики ЮВО уничтожили колонну «противника» под Волгоградом
Сегодня, 14:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ function.mil.ru
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В среду утром экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, были подняты по тревоге для проведения летно-тактического учения.
На малых высотах – от 200 метров до 1 километра – летчики на скорости до 1000 км/ч выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники.
Кроме того, как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, волгоградские экипажи бомбардировщиков отработали маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника.
Всего было совершено более 50 самолетовылетов и около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомбометаний.
Основной целью учения было совершенствование экипажами навыков боевого применения бомбардировочной авиации в зимний период, а также повышение профессионального мастерства молодых летчиков.
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