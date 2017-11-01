Бомбардировщики ЮВО уничтожили колонну «противника» под Волгоградом

В среду утром экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, были подняты по тревоге для проведения летно-тактического учения.

На малых высотах – от 200 метров до 1 километра – летчики на скорости до 1000 км/ч выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники.

Кроме того, как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, волгоградские экипажи бомбардировщиков отработали маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника.

Всего было совершено более 50 самолетовылетов и около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомбометаний.