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Бомбардировщики ЮВО уничтожили колонну «противника» под Волгоградом
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Бомбардировщики ЮВО уничтожили колонну «противника» под Волгоградом

Сегодня, 14:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ function.mil.ru
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