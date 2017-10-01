Итоги недели: «Тополь», горячая вода, маленькая дума и турецкие каникулы

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги уходящей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Началась неделя с достаточно комичной ситуации – жители сразу нескольких регионов России приняли за НЛО запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр». Кто-то принял его за след от банальной ракетницы, кто-то списал на учения военных в Прудбое, но все же значительной части пользователей (вероятно, самых остроумных) привиделось НЛО. Спустя сутки Минобороны на информационно-патриотической страничке shoygu.news в Инстаграм опубликовало видео старта «Тополя» с полигона Капустин Яр.

Красноармейский, юбилейный НЛО? Народ бегает в шоке Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg) Сен 26 2017 в 8:56 PDT

Впрочем, с гораздо большим нетерпением волгоградцы ждали подачи горячей воды. Это стало, пожалуй, главной темой прошедшей недели. На фоне начавшегося осеннего похолодания, а температура ночью понизилась до +5°С, прозвучало заявление, что отопительный сезон в Волгограде начнётся по графику — то есть после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на отметке не выше +8°С. Досрочно подавать тепло в дома горожан коммунальщики не намерены.

Между тем Главное Управление МЧС по Волгоградской области предупредило жителей региона о ночных заморозках в воздухе и на поверхности почвы -1...-3°С. В связи с похолоданием в спасательном ведомстве уже призвали жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электрообогревательных приборов.

Жители Дзержинского района стали «заложниками» работников коммунальных служб. А как еще назвать ситуацию, когда несколько тысяч человек полтора месяца живут в своих квартирах без горячей воды?

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Воду отключили 10 августа на две недели - рядовая процедура, которую ежегодно проходят все районы города. Только Дзержинскому в этот раз не повезло. Волгоградцы не помылись ни в назначенный срок, ни через месяц, ни даже через полтора. 18 сентября — очередная дата, на которую перенесли пуск, не стала счастливой для жителей домов по проспекту Жукова, бульвару 30-летия Победы, улицам Землячки, Шекснинской и 8-й Воздушной Армии. Компания «Концессии теплоснабжения» предложила жителям подождать до 25-го сентября. Но вновь мимо. Наконец, наступило 26-ое число. Горячая вода была подана в дома Дзержинского района.

Но повезло не всем. Подача горячей воды в дом № 38 на бульваре Победы и в многоэтажках по улице Симонова прекратилась, едва успев начаться. Ограничить поступление долгожданного ресурса коммунальщикам пришлось из-за порывов: прохудились старые трубы. В общей сложности по району произошло 3 порыва. Без горячей воды остались около 25 многоквартирных домов.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

На следующий день внимание было приковано к Кировскому району. Три запланированных недели ремонтных работ прошли, но кировчане продолжили сидеть без горячей воды. Ее отключили 5 сентября и обещали возобновить подачу к вечеру 25-го. В назначенный день вместо теплого душа волгоградцы получили оповещения на подъездах, где сообщалось о переносе срока подачи ГВС на 28 сентября. Плановое отключение воды в Кировском районе на 3 недели затронуло гигантскую территорию - 14 улиц. Здесь располагаются 10 детсадов, 5 школ, 2 профучилища и 2 медучреждения.

На этой неделе состоялось первое в осенней сессии заседание Волгоградской городской Думы. Депутаты, как и ожидалось, проголосовали «за» сокращение своей численности с нынешних 48-ми человек до 36-ти. Еще до летних каникул данный проект поправок в Устав города был одобрен депутатами-единороссами (они составляют подавляющее большинство в представительном органе), а 19 июля его поддержало и общее решение гордумы. В начале сентября с «урезанием» депутатского корпуса согласились и участники публичных слушаний. Ровно через год - в сентябре 2018 года в состав следующего созыва городской Думы волгоградцы будут выбирать 36 своих представителей - 18 от одномандатных округов и 18 - от политических партий. Работать на постоянной основе в представительном органе власти будут только 3 депутата.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

На этом же заседании депутаты внесли поправки в бюджет Волгограда, предполагающие увеличение дефицита городской казны на 102 млн рублей. Решение было принято практически единогласно: за утверждение поправок выступили тридцать пять народных избранников, против высказался только один. В новой версии бюджета будут учтены дополнительные федеральные выплаты, которые пойдут на установку светофоров и ликвидацию последствий пожаров, затронувших некоторые окраины Волгограда в августе.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Единогласно проголосовали депутаты за распространение льготного тарифа, с августа действующего на проезд в наземном трамвае, и на поездки в троллейбусе. Напомним, с таким предложением в середине сентября в гордуму вышла мэрия Волгограда. Ранее, в августе, был введен новый тарифный план, по которому стоимость одной поездки в наземном трамвае для пенсионеров, ветеранов боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья, почетных доноров и других льготников снизилась вдвое. С октября волгоградские льготники смогут ездить за 10 рублей не только в наземном трамвае, но и в троллейбусе.

На этой неделе сотни волгоградцев затронула история с прекращением авиаперевозок компанией ВИМ-авиа. Рейс №9131, которым утром 28 сентября должны были улететь на отдых в Анталию счастливые обладатели турпутевок, был отменен. Неприятную новость туроператор TEZ-тур сообщил своим туристам за несколько дней до вылета. Авиакомпания ВИМ-Авиа, из-за которой весь сыр-бор, 25 сентября остановила перевозку пассажиров чартерными рейсами из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» оказался среди волгоградцев, находящихся на отдыхе в Турции. Он сообщает с места событий, что логистикой переездов занимается головной офис туроператора в Анталье. В ожидании авиарейса на Родину туристов могут поселить в любой отель на побережье, будь он за 100 километров от моря или с худшими, чем во время основного отдыха, условиями. Все в тревожном ожидании: неопределенность, дискомфорт от потенциального переезда, эмоциональное напряжение. Но объявления с уточненными датами вылетов появляются в отелях регулярно.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru