Жители региона жалуются в комитет ЖКХ и ТЭК на работу УК и благоустройство
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по всем таким обращениям даны разъяснения. Также за прошедшие полгода специалисты комитета ЖКХ и ТЭК ответили почти на 400 вопросов жителей региона, позвонивших на горячие линии комитета.
Спектр поступивших жалоб и обращений очень широк: вопросы волгоградцев касались капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий, деятельности управляющих компаний, обеспечения газом частных домовладений и т.д.
Напомним, что получить ответы на волнующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства граждане могут, записавшись на личный прием к руководству комитета, который проводится еженедельно. Также можно направить обращение в электронном виде на официальный сайт администрации Волгоградской области.