Жители региона жалуются в комитет ЖКХ и ТЭК на работу УК и благоустройство

За первое полугодие в региональный комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса обратилось более полутора тысяч граждан.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по всем таким обращениям даны разъяснения. Также за прошедшие полгода специалисты комитета ЖКХ и ТЭК ответили почти на 400 вопросов жителей региона, позвонивших на горячие линии комитета.

Спектр поступивших жалоб и обращений очень широк: вопросы волгоградцев касались капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий, деятельности управляющих компаний, обеспечения газом частных домовладений и т.д.