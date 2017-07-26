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Жители региона жалуются в комитет ЖКХ и ТЭК на работу УК и благоустройство
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Жители региона жалуются в комитет ЖКХ и ТЭК на работу УК и благоустройство

Сегодня, 14:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: inmannews.com
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