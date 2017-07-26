Волгоградцев штрафуют за нарушения при посещении природных парков

В природных парках Волгоградской области проходят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства. На минувших выходных такой рейд состоялся в парке «Усть-Медведицкий».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, за месяц в «Усть-Медведицком» парке были выявлены двадцать нарушителей режима особо охраняемой природной территории; в их отношении составлены административные протоколы и выписаны штрафы на сумму от 3 до 4 тысяч рублей. Чаще всего нарушения связаны с движением и стоянкой автомобилей в границах природного парка вне дорог общего пользования.