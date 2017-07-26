Волгоградцев штрафуют за нарушения при посещении природных парков

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, за месяц в «Усть-Медведицком» парке были выявлены двадцать нарушителей режима особо охраняемой природной территории; в их отношении составлены административные протоколы и выписаны штрафы на сумму от 3 до 4 тысяч рублей. Чаще всего нарушения связаны с движением и стоянкой автомобилей в границах природного парка вне дорог общего пользования.
По словам самих сотрудников «Усть-Медведицкого», главная цель рейдов — не наказание нарушителей, а профилактическая и разъяснительная работа. Благодаря раздаче листовок, беседам и инструктажу местные жители и посетители заповедной территории стали реже пренебрегать правилами пожарной безопасности, чаще убирать за собой мусор и более ответственно относиться к природе. Поскольку рейды явно приносят свои плоды, они продолжатся в течение всего лета и ранней осени.