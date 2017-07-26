Волгоградские татары блеснули на крупнейшем пензенском Сабантуе

Творческий коллектив, состоящий из волгоградских татар - «Туган як» из села Малые Чапурники Светлоярского района - показал свое самобытное творчество на пензенской земле.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете по делам национальностей и казачеству Волгоградской области, в Пензенской области, в одном из крупнейших татарских сёл Европы - Средняя Елюзань - состоялся VIII Всероссийский сельский Сабантуй. Масштабный национальный праздник состоялся здесь впервые.

Для участия в Сабантуе собрались более пятидесяти тысяч человек из тридцати регионов страны, в том числе и коллектив «Туган як», состоящий из участников общественных организаций татар Волгоградской области. Особую представительность празднику придавало присутствие и высоких гостей. Так, на Сабантуй в Пензенскую область прибыл президент республики Татарстан Рустам Минниханов.