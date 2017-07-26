Волгоградские приставы призвали алиментщиков помочь детям собраться в школу

Во вторник, 1 августа, судебные приставы УФССП России по Волгоградской области объявили акцию «Собери ребенка в школу – заплати алименты».

Как пояснили в пресс-службе Управления, август – это месяц, когда нужно подготовить к учебе детей, которые отправятся в школу 1 сентября. Надо многое купить: школьную и спортивную форму, обувь, учебники и прочие канцелярские принадлежности. И об этом родителям, уклоняющимся от уплаты алиментов, стоит еще раз напомнить, считают судебные приставы.

Цель объявленной в Управлении акции – усилить меры по взысканию алиментов с нерадивых родителей-должников.

В течение месяца пройдут встречи с должниками с привлечением священнослужителей, органов опеки и центров занятости, а также совместные со СМИ рейды по квартирам злостных алиментщиков с целью установления их имущественного положения.