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Волгоградские НКО получат президентские гранты на сумму в 29 млн рублей
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Волгоградские НКО получат президентские гранты на сумму в 29 млн рублей

Сегодня, 14:57ОбществоСтанислав ЛопатинФото: uprt.volgograd.ru
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