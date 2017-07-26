Волгоградские НКО получат президентские гранты на сумму в 29 млн рублей

В числе победителей первого в 2017 году конкурса на получение президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций оказались 16 волгоградских НКО.

Итоги конкурса, который длился с середины апреля, были подведены в минувший понедельник, сообщили в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяется 4,32 млрд. рублей, которые будут распределены по результатам двух конкурсов.

Общая сумма грантов для 16 волгоградских общественных некоммерческих организаций составила более 29 миллионов рублей.

Согласно распоряжению Президента РФ, средства получают НКО, участвующие в развитии институтов гражданского общества, реализующие социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод граждан.