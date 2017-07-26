Волгоградские НКО получат президентские гранты на сумму в 29 млн рублей
Итоги конкурса, который длился с середины апреля, были подведены в минувший понедельник, сообщили в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяется 4,32 млрд. рублей, которые будут распределены по результатам двух конкурсов.
Общая сумма грантов для 16 волгоградских общественных некоммерческих организаций составила более 29 миллионов рублей.
Согласно распоряжению Президента РФ, средства получают НКО, участвующие в развитии институтов гражданского общества, реализующие социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод граждан.
Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в этом году конкурс на предоставление государственных грантов для НКО проводился по новым правилам. На него поступило более 6,5 тысяч заявок практически из всех регионов страны, что примерно в два раза больше, чем раньше поступало на конкурс.