Волгоградские активисты ОНФ проверили состояние «Вечных огней» в регионе

Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной мониторинг состояния мемориалов «Вечный огонь» на территории региона. Они осмотрели 64 памятных места.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном исполкоме ОНФ, весной общественники уже провели паспортизацию «Вечных огней» и внесли в список шестьдесят мемориалов. В ходе последнего рейда они уточнили количество памятных знаков и проверили статус каждого из них.

Активисты выяснили, что на данный момент в Волгоградской области функционируют 64 мемориала, оборудованных горелками для зажжения пламени. Из них статус «Вечных огней» имеют четырнадцать, остальные считаются «Огнями памяти» и зажигаются только во время торжественных мероприятий. В целом общественники оценили состояние большинства объектов как хорошее или удовлетворительное: местные власти стараются ухаживать за местами памяти и облагораживать прилегающую территорию.

Серьёзный ремонт требуется мемориалам, расположенным в Алексеевском, Быковском, Новониколаевском и Руднянском районах, а также в Михайловке. Как ни странно, главный «Вечный огонь» Волгограда на площади Павших борцов также нуждается в починке.