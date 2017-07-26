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В Волгоградскую область возвращается жаркая погода
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В Волгоградскую область возвращается жаркая погода

Сегодня, 16:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: riakchr.ru
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