В Волгоградскую область возвращается жаркая погода
Сегодня, 16:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: riakchr.ru
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По информации Волгоградского гидрометцентра, завтра и в последующие несколько дней по области и в Волгограде столбик термометра поднимется выше 30-градусной отметки. Дождей синоптики не обещают.
Небольшое похолодание, которое ощутили волгоградцы в воскресенье, было совсем кратковременным. Уже завтра в регионе ожидается температура ночью составит +17...+22ºС, местами до +13ºС, а днем от +27 до +32ºС, местами до +35ºС. В Волгограде завтра ночью от +19 до +21°С, а днем температура - около +33ºС. Остается надеется на переменную облачность и северо-западный ветер, которые помогут немного освежиться.
3 августа на территории региона и в областном центре осадков также не ожидается, ветер переменится на северо-восточный, ночные температуры составят от +17 до +22ºС, местами до +13ºС, а днем — до +32ºС. И уже 4 августа жара возьмет свое - волгоградцев ждут уже привычные +35ºС.
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