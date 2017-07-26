В Волгоградскую область возвращается жаркая погода

По информации Волгоградского гидрометцентра, завтра и в последующие несколько дней по области и в Волгограде столбик термометра поднимется выше 30-градусной отметки. Дождей синоптики не обещают.

Небольшое похолодание, которое ощутили волгоградцы в воскресенье, было совсем кратковременным. Уже завтра в регионе ожидается температура ночью составит +17...+22ºС, местами до +13ºС, а днем от +27 до +32ºС, местами до +35ºС. В Волгограде завтра ночью от +19 до +21°С, а днем температура - около +33ºС. Остается надеется на переменную облачность и северо-западный ветер, которые помогут немного освежиться.