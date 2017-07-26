В Волгоградской области волонтёрами хотят стать более 5 тысяч человек
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, заявки на участие в волонтёрской программе поступили из тридцати восьми муниципальных образований. До окончания регистрации кандидатов в добровольцы остаётся месяц — она завершится 31 августа.
На данный момент специалисты регионального волонтёрского центра занимаются привлечением новых кандидатов и проводят интервьюирование тех, кто уже прошёл предварительный отбор. Тестирование уже прошли около 1,6 тысячи человек. Всего в команду войдут примерно две тысячи волонтёров, обладающих определёнными качествами — опытом работы на спортивных мероприятиях, стрессоустойчивостью, знанием иностранных языков и хорошими коммуникативными навыками.
Подготовка добровольцев будет включать обучающие тренинги, на которых им расскажут о чемпионате мира по футболу, достопримечательностях Волгоградской области и правилах поведения в различных ситуациях. Во время проведения ЧМ-2018 волонтёры будут заниматься информационной работой с туристами, логистикой, оказывать медпомощь и работать по многим другим направлениям.