В Волгоградской области волонтёрами хотят стать более 5 тысяч человек

Свыше 5,5 тысячи школьников и студентов со всей Волгоградской области претендуют на статус городских волонтёров ЧМ-2018. Обучение кандидатов в добровольцы стартует осенью.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, заявки на участие в волонтёрской программе поступили из тридцати восьми муниципальных образований. До окончания регистрации кандидатов в добровольцы остаётся месяц — она завершится 31 августа.

На данный момент специалисты регионального волонтёрского центра занимаются привлечением новых кандидатов и проводят интервьюирование тех, кто уже прошёл предварительный отбор. Тестирование уже прошли около 1,6 тысячи человек. Всего в команду войдут примерно две тысячи волонтёров, обладающих определёнными качествами — опытом работы на спортивных мероприятиях, стрессоустойчивостью, знанием иностранных языков и хорошими коммуникативными навыками.