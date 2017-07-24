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В Волгоградской области начался второй этап полицейской операции «Мак-2017»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгоградской области начался второй этап полицейской операции «Мак-2017»

Сегодня, 12:26ОбществоСтанислав ЛопатинФото: news.rufox.ru
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