В Волгоградской области начался второй этап полицейской операции «Мак-2017»

С 1 августа на территории Волгоградской области начался второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017».

Цель межведомственного комплексного мероприятия – выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений и их незаконных посевов, а также пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в июне-июле в ходе первого этапа операции «Мак-2017» правоохранительными органами области выявлено 174 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Было изъято свыше 27,6 килограммов наркотических средств, из них растительного происхождения – 23 кг.

Объявленный сегодня второй этап полицейской операции продлится до конца сентября.

Свой вклад в борьбу с распространением наркотиков могут внести и сами жители региона. Полицейские просят граждан сообщать о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: 30-44-44.

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