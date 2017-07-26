В Среднеахтубинском районе распускаются лотосы

Озеро близ поселка Красный буксир, которое уже давно стало местом паломничества туристов, укрывает нежно-розовый ковер. Один за другим над гладью воды распускаются бутоны лотосов.

В этом году краснокнижные растения решили предстать во всей красе раньше положенного срока - обычно они зацветают ближе к концу августа. Само явление - изумительной красоты. Раскрытые чаши в течение дня поворачиваются вслед за солнцем, крупные листья покачиваются в такт с водой. Озеро словно оживает.

Изначально в Волгоградской области лотосов не было. В Среднеахтубинском районе, по словам местных жителей, они появились в 2007 году - завез кто-то из энтузиастов. Специалисты предполагают, что добродетель увлекался ботаникой, ведь розовый цветок очень капризен, ему требуется определенная глубина и освещение.

На территории России растение прижилось только в республике Калмыкия, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Астраханской области и в нашем регионе. Местные жители и туристы толпами едут полюбоваться на уникальное и столь красивое зрелище.

К сожалению, оно привлекает и вандалов. Это люди, которым мало безобидных селфи на фоне чудо-цветка. Они нещадно их рвут на память и очень скоро выкидывают - нежное растение погибает практически мгновенно.

Фото: ВКонтакте, "Жесть Волгограда"

Несколько дней назад в соцсетях появились фотографии кусочка озера. Отдыхающие буквально опустошили зеленый уголок, больше всего прилегающий к берегу. Из десятков оставили 4 бутона, листья и стебли смяли.