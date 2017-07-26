В области 6,5 тысяч человек использовали материнский капитал на образование

По информации регионального отделения Пенсионного фонда, на сегодняшний день в Волгоградской области выдано более 129 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал.

При этом почти 90 тысяч жителей региона уже распорядились средствами маткапитала. Большинство - более 83 тысяч человек - направили их на улучшение жилищных условий. Для оплаты образования детей материнский капитал использовали 6,5 тысяч жителей Волгоградской области, и лишь 113 человек решили направить эти средства на накопительную часть пенсии.