В области 6,5 тысяч человек использовали материнский капитал на образование
При этом почти 90 тысяч жителей региона уже распорядились средствами маткапитала. Большинство - более 83 тысяч человек - направили их на улучшение жилищных условий. Для оплаты образования детей материнский капитал использовали 6,5 тысяч жителей Волгоградской области, и лишь 113 человек решили направить эти средства на накопительную часть пенсии.
Напомним, программа материнского капитала начала работать в 2007 году и изначально была рассчитана на 10 лет. Решением правительства она продлена до конца 2018 года. Размер материнского (семейного) капитала не индексировался уже несколько лет и на сегодняшний день составляет 453 тысячи 26 рублей. В конце июня глава правительства Дмитрий Медведев на очередном заседании заявил, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года.