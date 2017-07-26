Роспотребнадзор рекомендовал мыть арбузы с мылом перед едой
В первую очередь, в ведомстве напомнили, что реализация бахчевых вдоль автодорог запрещена. Мало того, что они не проходят необходимую санитарную экспертизу, так еще и арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Неправильно, если арбузы лежат на земле навалом, а не на специальных стеллажах. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, усик и плодоножка –сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук.
Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют перед тем, как разрезать плоды, тщательно их мыть теплой водой с мылом. Иначе частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.
Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.
Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. При щелчке по дыне звук должен быть глухим. При отсутствии аромата дыню покупать не стоит.