Роспотребнадзор рекомендовал мыть арбузы с мылом перед едой

В связи с началом активных продаж бахчевых культур Роспотребнадзор рекомендовал гражданам придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь и их употреблении.

В первую очередь, в ведомстве напомнили, что реализация бахчевых вдоль автодорог запрещена. Мало того, что они не проходят необходимую санитарную экспертизу, так еще и арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Неправильно, если арбузы лежат на земле навалом, а не на специальных стеллажах. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, усик и плодоножка –сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют перед тем, как разрезать плоды, тщательно их мыть теплой водой с мылом. Иначе частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.

Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.