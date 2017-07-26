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Роспотребнадзор рекомендовал мыть арбузы с мылом перед едой
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Роспотребнадзор рекомендовал мыть арбузы с мылом перед едой

Сегодня, 12:30ОбществоСтанислав ЛопатинФото: gsenzao.ru
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