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На полигоне Прудбой танкисты ЮВО проведут контрольные стрельбы по мишеням
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На полигоне Прудбой танкисты ЮВО проведут контрольные стрельбы по мишеням

Сегодня, 12:12ОбществоСтанислав ЛопатинФото: structure.mil.ru
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