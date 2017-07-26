На полигоне Прудбой танкисты ЮВО проведут контрольные стрельбы по мишеням
Сегодня, 12:12ОбществоСтанислав ЛопатинФото: structure.mil.ru
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На этой неделе на полигоне Прудбой танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, проведут контрольные стрельбы.
В полевых занятиях по огневой подготовке примут участие около 80 военнослужащих, будет задействовано 10 танков Т-90А, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Стрельба будет вестись по мишеням, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет. Средняя дальность до целей составит от 400 до 2200 метров.
С помощью программного обеспечения тренажеров будет создаваться тактическая обстановка разной степени сложности и моделироваться практически любые виды боевых действий.
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