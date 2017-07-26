Госжилнадзор инициировал наказание первого замглавы Михайловки

За ненадлежащее содержание жилого дома, находящегося в муниципальной собственности, в отношении одного из руководителей администрации города Михайловки возбуждено дело об административной ответственности.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, инспекторы ведомства по согласованию с региональной прокуратурой, провели проверку соблюдения администрацией городского округа - город Михайловка обязательных требований к содержанию жилого дома № 8 по ул. Лесной в хуторе Заполосный. Обследование выявили многочисленные нарушения в техническом состоянии крыши, наружных стен, цоколя, отмостки, крыльца и потолочных перекрытий в жилых помещений здания.