Госжилнадзор инициировал наказание первого замглавы Михайловки

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, инспекторы ведомства по согласованию с региональной прокуратурой, провели проверку соблюдения администрацией городского округа - город Михайловка обязательных требований к содержанию жилого дома № 8 по ул. Лесной в хуторе Заполосный. Обследование выявили многочисленные нарушения в техническом состоянии крыши, наружных стен, цоколя, отмостки, крыльца и потолочных перекрытий в жилых помещений здания.
По результатам проверки Госжилнадзором в отношении первого замглавы администрации возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание на выполнение необходимых работ по приведению жилого дома в надлежащее техническое состояние. Срок выполнения ремонтных мероприятий - до 8 сентября 2017 года.