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Госжилнадзор инициировал наказание первого замглавы Михайловки
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Госжилнадзор инициировал наказание первого замглавы Михайловки
Сегодня, 10:29ОбществоНаталья ЖурбинаФото: samostoyatelno-2041.ru
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