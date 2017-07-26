«Горячая линия» выявила тотальное отсутствие графиков уборки в подъездах

Госжилнадзор с 19 июня открыл горячую линию, касающуюся санитарного состояния домов и дворов. За это время на нее поступило более 240 звонков.

По телефону 35-21-77 жители Волгоградской области могут получить консультацию специалистов по вопросам содержания мест общего пользования в подъездах и прилегающей к домам территории.

Как сообщили в пресс-службе Госжилнадзора, чаще всего обращения жителей касались грязи в подъездах, а также отсутствия графика уборки помещений.