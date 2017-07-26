«Горячая линия» выявила тотальное отсутствие графиков уборки в подъездах
Сегодня, 15:45ОбществоНаталья ЖурбинаФото: gorod.lv
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Госжилнадзор с 19 июня открыл горячую линию, касающуюся санитарного состояния домов и дворов. За это время на нее поступило более 240 звонков.
По телефону 35-21-77 жители Волгоградской области могут получить консультацию специалистов по вопросам содержания мест общего пользования в подъездах и прилегающей к домам территории.
Как сообщили в пресс-службе Госжилнадзора, чаще всего обращения жителей касались грязи в подъездах, а также отсутствия графика уборки помещений.
Поступившие обращения были взяты на контроль и направлены главам районов города для принятия мер к бездействующим управляющим компаниям. Всего в районные администрации для дальнейшей работы направлено 242 обращения.
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