Генпрокуратура проведет в России масштабную проверку газового оборудования

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении масштабной проверки безопасности эксплуатации газового оборудования в России.

При этом особое внимание будет уделено вопросам соблюдения прав граждан на безопасные условия проживания в жилых помещениях, сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверка затронет результаты прокурорской, следственной, судебной и административной практики, сообщения средств массовой информации и статистические данные.

В ходе проверки будет проанализирована деятельность региональных органов госвласти и местного самоуправления, Ростехнадзора, Госжилнадзора и органов муниципального жилищного контроля, организаций, проводящих экспертизу промышленной безопасности, эксплуатирующих и обслуживающих газовое оборудование, аварийно-спасательных служб и формирований, аттестационных комиссий.

В проверках примут участие специалисты территориальных органов Ростехнадзора, МЧС, региональных органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.