К Хэллоуину NASA опубликовало леденящие кровь звуки космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало плей-лист с «жуткими песнями» космоса. Прослушивание такого в Хэллоуин наводит страха больше, чем костюмы монстров и нечисти.

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