К Хэллоуину NASA опубликовало леденящие кровь звуки космоса
Сегодня, 10:23НаукаМарина СабадашФото: bestwallpapers.net.ru
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало плей-лист с «жуткими песнями» космоса. Прослушивание такого в Хэллоуин наводит страха больше, чем костюмы монстров и нечисти.
По мнению представителей управления, звуки «воющих планет» и свистящего гелия «несомненно, заставят вашу кожу покрыться мурашками», - цитирует слова сотрудников НАСА РИА Новости.
Треки действительно заставляют сердце содрогнуться. Душераздирающий скрежет, завывания, стоны, высокочастотные вибрации – так «говорит» космическое пространство. В нескольких аудио солируют Юпитер и Сатурн.
В плей-лист попали 22 трека. Их создали путем преобразования в звуковые волны данных, полученных космическими зондами и другими аппаратами, способными фиксировать радиоизлучение.
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