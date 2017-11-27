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В волгоградском вузе состоится фестиваль научного кино
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В волгоградском вузе состоится фестиваль научного кино

Сегодня, 17:40НаукаНикита ДробныФото: smartprogress.do
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