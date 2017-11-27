В волгоградском вузе состоится фестиваль научного кино
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, фестиваль будет открыт для посещения всеми желающими. Он начнётся показом картины «Ген высоты, или Как пройти на Эверест», сопроводительную лекцию к ней прочтёт преподаватель кафедры географии и картографии Николай Вишняков.
Среди других фильмов, которые смогут бесплатно увидеть волгоградцы, будут биографические картины о современных учёных-физиках Артуре Экерте и Джулиане Барбуре, ленты о различных биологических и физических феноменах. А любителям географии и литературы стоит обратить внимание на фильм «Озеро Восток: хребет безумия», который рассказывает одновременно и об уникальном подледниковом озере в Антарктиде, и об истории неудачных съёмок экранизации «Хребтов Безумия» — одного из самых известных произведений американского писателя Говарда Лавкрафта.
Фестиваль актуального научного кино в ВолГУ продлится до 19 декабря. Все показы пройдут в конференц-зале научной библиотеки университета.
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