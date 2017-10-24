В волгоградском университете открылся новый диссовет

В Волгоградском государственном университете появится новый диссертационный совет. Соответствующее разрешение было выдано вузу приказом Министерства образования.

Председателем нового диссовета станет заслуженный профессор ВолГУ Анатолий Иванов. С 2011 по 2015 год он успешно руководил деятельностью другого диссертационного совета по схожим специальностям; в этот период свои научные работы успешно защитили более двадцати соискателей из Волгограда, Ростова-на-Дону, Томска и Элисты.

Напомним, в течение последнего года диссоветы в волгоградских вузах чаще закрывались, чем открывались. В частности, Волгоградский государственный социально-педагогический университет в 2016-2017 годах лишился сразу двух советов – по филологии и педагогике; их деятельность была прекращена в связи с формальными процедурными нарушениями. Три диссовета были закрыты в ВолгГМУ. На сегодняшний день возможностью присваивать учёные степени кандидата и доктора наук в Волгограде обладают семь советов при ВолгГТУ, семь советов при ВолгГМУ, шесть советов при ВолГУ и два – при ВГСПУ.