В волгоградском университете открылся новый диссовет
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, совет, который будет сформирован в университете, займётся рассмотрением диссертаций по физико-математическим и техническим наукам: химической физике, физике экстремальных состояний вещества, математическому моделированию, численным методам и комплексам программ.
Председателем нового диссовета станет заслуженный профессор ВолГУ Анатолий Иванов. С 2011 по 2015 год он успешно руководил деятельностью другого диссертационного совета по схожим специальностям; в этот период свои научные работы успешно защитили более двадцати соискателей из Волгограда, Ростова-на-Дону, Томска и Элисты.
Напомним, в течение последнего года диссоветы в волгоградских вузах чаще закрывались, чем открывались. В частности, Волгоградский государственный социально-педагогический университет в 2016-2017 годах лишился сразу двух советов – по филологии и педагогике; их деятельность была прекращена в связи с формальными процедурными нарушениями. Три диссовета были закрыты в ВолгГМУ. На сегодняшний день возможностью присваивать учёные степени кандидата и доктора наук в Волгограде обладают семь советов при ВолгГТУ, семь советов при ВолгГМУ, шесть советов при ВолГУ и два – при ВГСПУ.
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