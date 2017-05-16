В Волгограде начала работу XIII конференция ревматологов юга России

В течение двух дней ведущие специалисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обменяются опытом по оказанию специализированной ревматологической помощи с применением новейших технологий и инновационных разработок.

В конференции также принимают участие хирурги амбулаторно-поликлинического звена, терапевты, врачи общей практики, неврологи и травматологи-ортопеды. Как сообщили в облздраве, таким образом на конференции планируется выработать единую лечебно-диагностическую тактику между врачами смежных специальностей и распространить между ними современные знания в вопросах диагностики и лечения ревматических заболеваний.