В Волгограде начала работу XIII конференция ревматологов юга России
Сегодня, 11:11НаукаФото: distonija.ru
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В течение двух дней ведущие специалисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обменяются опытом по оказанию специализированной ревматологической помощи с применением новейших технологий и инновационных разработок.
В конференции также принимают участие хирурги амбулаторно-поликлинического звена, терапевты, врачи общей практики, неврологи и травматологи-ортопеды. Как сообщили в облздраве, таким образом на конференции планируется выработать единую лечебно-диагностическую тактику между врачами смежных специальностей и распространить между ними современные знания в вопросах диагностики и лечения ревматических заболеваний.
Специалисты обсудят проблемы боли и особенности лабораторной диагностики, риски терапии нестероидными противовоспалительными препаратами и применение генно-инженерных биологических препаратов в ревматологии и другие вопросы.
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