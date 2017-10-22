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Волгоградские студенты по полочкам разложили военную историю России
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Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские студенты по полочкам разложили военную историю России

Сегодня, 16:31НаукаФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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