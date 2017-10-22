Волгоградские студенты по полочкам разложили военную историю России

В ВолГУ стартовала IV Международная научная конференция «Военная история России: проблемы, поиски, решения», посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве. Ученые-историки из разных стран встретились на единой площадке, чтобы обсудить неоднозначные вопросы прошлого и современности.

Как сообщает пресс-служба вуза, участниками события стали более 150 исследователей из 30 городов России, а также Украины, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана. При этом организаторы подчеркивают: в век информационных технологий можно было бы, конечно, связаться между собой и с помощью Интернета…

- Но ничто не заменит живого общения, - сказала в приветственной речи первый проректор ВолГУ Алла Калинина. - Хочу отметить, что военная история – одно из направлений исследований института истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ. Наши ученые реализуют уникальные проекты, которые известны далеко за пределами Волгограда. Это одна из задач научного сообщества - сохранить наследие и культурную память, точно донести ее до следующих поколений.

Фото: пресс-служба Волгоградского государственного университета

Работа конференции проходит по 10 секциям. Участие принимают также молодые исследователи.

- Уроки прошлого дают нам возможность понять то, что происходит сейчас. Важно, что в зале сейчас присутствует молодежь, это тот мостик, который объединяет прошлое и будущее. Хочу обратиться к вам, ребятам, которые только начали свой путь историка. В центре исторической науки всегда человек. Поэтому всегда будет, что изучать, и о чем рассказывать. Даже спустя 70 лет близкие люди хотят узнать судьбу солдата. Желаю вам успеха в вашей работе, - пожелала председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

Фото: пресс-служба Волгоградского государственного университета