В восьми вузах Волгограда проходит конференция молодых учёных

Сегодня на базе восьми главных вузов Волгограда стартовала XXII региональная конференция молодых исследователей. В течение трёх дней школьники, студенты, аспиранты и начинающие учёные будут представлять свои инновационные разработки.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградского государственного университета, в общей сложности молодые исследователи представят проекты по двадцати двум направлениям. В ВолГУ сегодня прошли презентации докладов по физике, математике, философии, культурологии, истории, юриспруденции и экономике.

Организаторы конференции отметили, что с каждым годом количество и качество работ, представленных её участниками, растёт. Среди разработок, продемонстрированных волгоградскими исследователями, были как интересные теоретические изыскания, так и проекты сугубо практической направленности, нацеленные на повышение уровня жизни и развитие экономики в Волгоградской области.

Среди тем, затронутых в первый день конференции, оказались совершенствование транспортной инфраструктуры региона, разработка новых методик лечения рака, борьба с мошенничеством в сфере криптовалют. Некоторые доклады зачитывались на английском языке.

Особое внимание уделялось экологическим проблемам: например, аспирантка ВолГУ Анна Тихонова озвучила результаты исследования почвы в радиусе четырёх километров от завода «Красный Октябрь». Выяснилось, что в непосредственных окрестностях металлургического комбината уровень загрязнения земли тяжёлыми металлами превышает допустимую концентрацию в двадцать раз. Участники конференции призвали местные власти обратить внимание на эту проблему и напомнили, что в Волгограде сохраняются значительные проблемы с озеленением — накануне о том же говорили и представители ОНФ, подводившие итоги проекта «Генеральная уборка».