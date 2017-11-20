Десять волгоградских стартаперов получили 1,5 млн рублей грантов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, проект «Стартап-школа» был организован ВолгГТУ совместно с областными властями и бизнес-инкубатором. В течение недели претенденты на гранты постигали основы бизнес-моделирования, маркетинга и технологического предпринимательства. В конкурсе приняли участие почти восемьдесят инновационных проектов.
Победителем стал магистрант Волгоградского государственного технического университета Сергей Кузнецов: ему достались 300 тысяч рублей на реализацию разработок по изготовлению 3D-принтера, способного печатать объёмные модели с помощью высокопрочного пластика. Ещё три финалиста получили на реализацию своих проектов по 200 тысяч рублей, шесть других участников конкурса — по 100 тысяч.
Напомним, за последние три года более 450 проектов волгоградских учёных и предпринимателей, связанных с последними техническими и научными изысканиями, получили грантовую поддержку на общую сумму около 250 млн рублей.
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