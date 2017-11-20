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Десять волгоградских стартаперов получили 1,5 млн рублей грантов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Десять волгоградских стартаперов получили 1,5 млн рублей грантов

Сегодня, 12:24НаукаНикита ДробныФото: thestartup.com
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