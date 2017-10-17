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Волгоградский вуз вошёл в топ-50 лучших университетов России
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградский вуз вошёл в топ-50 лучших университетов России

Сегодня, 16:28НаукаНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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