Волгоградский вуз вошёл в топ-50 лучших университетов России
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, главный классический вуз города-героя попал в одну группу с техническими университетами Перми и Казани, а также Арктическим федеральным университетом имени Ломоносова. Аналитики положительно оценили академическую репутацию волгоградских учёных, количество опубликованных ими научных работ и наличие в штате преподавателей-иностранцев.
Среди образовательных организаций Южного федерального округа ВолГУ оказался на втором месте, пропустив вперёд Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. В этом году вуз также попал в несколько других престижных рейтингов, включая «Вебометрикс» от сервиса Google Scholar, который учитывает уровень цитируемости научных статей, опубликованных сотрудниками учреждения.
+7 937 708 14 50