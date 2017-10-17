Волгоградский вуз вошёл в топ-50 лучших университетов России

Волгоградский государственный университет оказался в числе пятидесяти лучших вузов России по версии британской компании QS. Он вошёл в перечень двухсот наиболее успешных образовательных организаций развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, главный классический вуз города-героя попал в одну группу с техническими университетами Перми и Казани, а также Арктическим федеральным университетом имени Ломоносова. Аналитики положительно оценили академическую репутацию волгоградских учёных, количество опубликованных ими научных работ и наличие в штате преподавателей-иностранцев.