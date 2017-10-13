В Волгограде прошла конференция по инновациям в бизнес-образовании

В Волгоградском государственном университете состоялся круглый стол, посвящённый внедрению современных технологий в бизнес-образование. Мероприятие было организовано вузом совместно с Российской ассоциацией бизнес-образования.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, в обсуждении современных методик обучения деловым процессам приняли участие представители научного сообщества, профильных организаций и крупных компаний. Главной темой дискуссии стало применение нейролингвистических и когнитивных технологий в бизнес-образовании.

— Мы достаточно давно занимаемся проблемами бизнес-образования, подготовки управленческих кадров, как в рамках президентской программы, так и в рамках подготовки магистров делового администрирования. Конечно, быть на передовом рубеже в этой теме для нас очень важно. Я полагаю, что проблематика когнитивной лингвистики, нейролингвистики, вообще применения когнитивных технологий — это будущее, это перспективы. А мы, как университет развивающийся, входящий в международные рейтинги, должны быть на самых передовых позициях, — подчеркнул ректор ВолГУ Василий Тараканов.

Участники круглого стола обсудили современные тенденции на рынке делового образования и способы, с помощью которых его качество можно было бы повысить. Особый интерес у учёных вызвал доклад первого проректора Московского технологического института Екатерины Ядовой, которая рассказала о передовой методике «нейро-ответа». С помощью прибора, похожего на кепку, специалист предлагает считывать реакцию человеческого мозга на различные раздражители: это позволит определять, насколько эффективно идёт обучение, какие материалы лучше воспринимаются, какой индивидуальный подход лучше всего применять к каждому студенту. «Это очень передовая технология, она развивается в первую очередь для медицины, но это дает серьёзные перспективы и при использовании в обучении», — отметила Екатерина Ядова.