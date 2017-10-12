На региональные гранты претендуют десятки волгоградских учёных

В декабре в Волгоградской области подведут итоги сразу двух научно-инновационных конкурсов. Несколько десятков молодых учёных и предпринимателей, работающих в сфере современных технологий, претендуют на региональные гранты и премии.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, до 10 декабря в регионе будут подведены итоги первого этапа грантового конкурса для инноваторов. Авторы десяти лучших научно-технических проектов, направленных на социально-экономическое развитие области, получат по 500 тысяч рублей на реализацию своих разработок. Предварительный отбор для участия в конкурсе прошла 31 заявка.

В декабре также определятся обладатели региональной премии в сфере науки и техники — её лауреатам, которыми могут стать учёные, создавшие практически значимые проекты, достанется по 200 тысяч рублей. Премия будет вручаться в пяти номинациях.