Астрофизики несколько часов наблюдали на Солнце фигуру, напоминающую сердце

В минувший понедельник ближе к ночи астрофизики заметили на Солнце необычную фигуру, сформированную магнитными полями. Она напоминала изображение сердца.

Размер фигуры, возникшей на поверхности звезды в 21.11 по московскому времени, составил около миллиона километров, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

«Внешний контур фигуры был «нарисован» холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область», – говорится в опубликованном сообщении.

Ученые отмечают, что центр фигуры пришелся почти точно на ту точку солнечной поверхности, которая смотрит сейчас на Землю. Кстати, именно из этой области несколько дней назад пришел поток солнечного ветра, ставший причиной сильной магнитной бури.