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Астрофизики несколько часов наблюдали на Солнце фигуру, напоминающую сердце
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Tesis 20171002

Астрофизики несколько часов наблюдали на Солнце фигуру, напоминающую сердце

Вчера, 13:52НаукаСтанислав ЛопатинФото: tesis.lebedev.ru
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