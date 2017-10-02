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Лучшим молодым инноватором Волгограда стал студент медицинского университета
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Magistrant sergey sannikov nastraivaet laboratornyy stend s mikroprotsessornym upravleniem

Лучшим молодым инноватором Волгограда стал студент медицинского университета

2 октября, 17:45НаукаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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