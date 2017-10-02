Лучшим молодым инноватором Волгограда стал студент медицинского университета

В Волгограде подвели итоги регионального конкурса инновационных разработок, в котором принимали участие двадцать два молодых учёных. Первое место экспертное жюри присудило проекту Сергея Введенского, студента ВолгГМУ.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в конкурсе принимали участие представители Волгограда, Волжского, Котельниковского и Городищенского районов. Они представили на суд специалистов свои разработки в сферах промышленных, социальных и информационных технологий.

Сергей Введенский, занявший на конкурсе первое место, создал преобразователь химической энергии, вызвавший наибольшее количество положительных откликов у членов жюри. Второе место поделили молодой специалист предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» Максим Чехлатый с проектом резинового армирующего материала и студент ИАиС ВолгГТУ Гайк Маркосян, создавший план-макет многофункционального современного здания.

Третье место присудили сразу трём инноваторам: двум студентам ВолгГМУ — Степану Краснощёкову (он написал мобильное приложение дополненной реальности) и Марине Проненко (автору системы поиска людей под завалами), а также студентке ВГСПУ Софье Тимофеевой, представившей проект видеомольберта.