Делегаты международного форума в Волгограде возложили цветы к Вечному огню

Волгоград принимает международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Более 200 участников из 9 стран и 10 регионов России прибыли в наш город с визитом.

Как сообщает пресс-служба гордумы, перед началом дискуссии гости посетят несколько знаковых мест. Сегодня утром участники международного форума собрались на площади Павших Борцов, где почтили память защитников Сталинграда.

Члены иностранных и российских делегаций вместе с ветеранами, главой Волгограда, депутатами Волгоградской городской Думы возложили венки и живые цветы к Вечному огню и склонили головы в минуту молчания. Затем представители стран отправились на главную высоту России – Мамаев курган и на экскурсию в музей–панораму «Сталинградская битва».

Форум начнёт работу в 14:00. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в первый день работы делегаты обсудят перспективы отношений между Россией и Европой. Завтра состоятся пять круглых столов, где участники затронут актуальные темы, касающиеся германо-российских отношений, молодежной дипломатии, современных угроз и безопасности.