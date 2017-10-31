Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Делегаты международного форума в Волгограде возложили цветы к Вечному огню
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81 %d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0+%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%bc%d1%8b

Делегаты международного форума в Волгограде возложили цветы к Вечному огню

Сегодня, 12:37ПолитикаФото: пресс-служба Волгоградской гордумы
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее