Андрей Косолапов: «Форум поможет создать рецепт добрососедских отношений»

В Волгограде открылся международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Город в четвертый раз становится площадкой для переговоров между странами-участницами Второй мировой войны.

Сегодня в программе две дискуссии. В эти минуты собравшиеся обсуждают вопросы безопасности в современном мире. Среди экспертов - председатель правления международной общественной организации «Германо-Российский форум» Маттиас Платцек, почетный президент Ассоциации городов-побратимов США Билл Боэрум. Волгоград представляют двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и глава города Андрей Косолапов.

- Я рад приветствовать вас на героической земле, - обратился к участникам форума Андрей Косолапов. – За 4 года форум стал масштабной площадкой для обсуждения самых актуальных тем. Нам предстоит два дня плодотворной работы, вместе мы создадим рецепт добрососедских отношений.

Возвращаясь к теме дискуссии, Андрей Косолапов привел пример из личного опыта.

- Я был во многих городах Европы и мира, общался с представителями разных стран. У нас одна идея – всеобщее взаимопонимание и мир во всем мире. Я уверен, что участники форума ее поддерживают, потому что мы мыслим в одном направлении. После завершения встречи мы разъедемся по разным городам, и наша задача донести эту главную мысль до граждан своей страны. Андрей Косолапов, глава Волгограда

Прежде, чем прийти прийти к совместному решению или соглашению, нужен диалог - считает почетный президент Ассоциации городов-побратимов США Билл Боэрум. Форум предоставляет возможность такую возможность. Здесь высказывают мнение представители разных групп общества, в том числе эксперты, политики, ученые.

- Проведение таких конференций сейчас очень важно, потому что в мире существует много проблем, затрагивающих разные страны. Каждая страна питает разные надежды и преследует свои цели. Чтобы делиться этими надеждами и согласовывать эти цели, мы обязательно должны проводить такие совещания.Билл Боэрум, почетный председатель городов-побратимов

Волгоград – родоначальник побратимского движения. Первое дружественное соглашение заключили в 1944 году Сталинград и английский Ковентри. Затем нашему примеру последовал ряд других стран. Сегодня к побратимскому движению присоединились сотни городов.

Международный форум-2017 объединил 200 участников из 9 стран и 10 регионов России. В день открытия делегатов ожидает еще одна дискуссия, которая продлится до позднего вечера.