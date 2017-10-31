Андрей Бочаров: «Волгоград подтвердил статус центра народной дипломатии»

В Волгограде глава региона Андрей Бочаров провел встречу с участниками международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», который сегодня начал свою работу.

В совещании также приняли участие председатель правления международной общественной организации «Германо-Российский форум» Маттиас Платцек и депутат бундестага ФРГ, сопредседатель партии «Левые» Дитмар Бартч, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Форум, который мы проводим, становится для нас по-настоящему родным. Здесь обсуждаются очень интересные и важные вопросы для развития российско-германских отношений. Волгоград подтверждает статус центра народной дипломатии. Надеюсь, мероприятие, которое пройдет на берегах Волги, внесет крупицу в выстраивание дружеских отношений между нашими странами, – отметил в ходе встречи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По мнению немецких гостей, проведение в Волгограде форума, посвященного международным отношениям, имеет символическое значение.

- Мы проводим встречу в месте, где бушевало одно из великих сражений Второй мировой войны. Когда мы рассуждаем о том, как спасти мир и улучшить его, то это лучше всего делать в таком месте, как Волгоград, — подчеркнул председатель правления международной общественной организации «Германо-Российский форум» Маттиас Платцек.

Он отметил, что город заметно развивается, и поделился положительными впечатлениями с участниками встречи.

- Мы вчера вечером проехали по новой дороге из аэропорта и отметили, что область и город очень хорошо друг друга понимают, – сказал немецкий политик.

Председатель «Германо-Российского форума» передал слова поздравления участникам мероприятия от Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера, на которого произвел сильные впечатления визит в Волгоград в 2015 году. Маттиас Платцек подчеркнул, что именно такие воспоминания становятся основой для совместной деятельности.