В Волгограде депутата Гордумы выгнали из фракции за долги

Сегодня депутата Волгоградской городской Думы Ольгу Толоконникову исключили из фракции «Единая Россия» за «дискредитацию партии». Основной фактической причиной такого решения стали крупные долги «народной избранницы».

Как сообщил ИА «НовостиВолгограда.ру» знакомый с ситуацией источник, у коллег по фракции накопилось к Ольге Толоконниковой много претензий, которые в итоге и повлекли за собой её исключение. В частности, депутат имеет задолженность по кредитам на сумму порядка 1,7 млн рублей, а также существенные долги по оплате коммунальных услуг. Есть нарекания и к работе г-жи Толоконниковой на должности руководителя МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда», откуда она уволилась буквально на днях.

Сама Ольга Толоконникова на заседании фракции не присутствовала — коллеги фактически лишили её возможности выступить в свою защиту, как это раньше произошло с депутатом Владимиром Поповым. Основные претензии к работе депутата озвучил лично мэр Волгограда Андрей Косолапов; по мнению источника, в долгосрочной перспективе у г-жи Толоконниковой могут возникнуть немалые проблемы, поскольку поддержки единороссов она, очевидно, уже лишилась.