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Волгоградские депутаты оставили чиновникам год транспортных льгот
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградские депутаты оставили чиновникам год транспортных льгот

Сегодня, 17:55ПолитикаНикита ДробныФото: allkursk.ru
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