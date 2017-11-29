Волгоградские депутаты оставили чиновникам год транспортных льгот

Депутаты Волгоградской областной Думы приняли поправки к региональному закону о транспортном налоге. Государственные органы власти и бюджетные учреждения лишатся льгот, которыми пользуются сейчас.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного парламента, налоговые послабления для госслужащих будут отменены с 1 января 2019 года – таким образом, весь следующий год чиновники могут спокойно продолжать платить налог по льготной ставке. Более того, даже после отмены льгот бюджет возьмёт на себя прямое финансирование соответствующих выплат.

Споры депутатов о целесообразности отмены льгот в итоге ни к чему не привели. Хотя изначально планировалось, что за счёт этой меры в бюджет поступят дополнительные 13 млн рублей, теперь выяснилось, что эти деньги будут потрачены на уплату всё того же транспортного налога. «Эффективность от предоставления льгот значительно ниже, чем при прямом бюджетном финансировании – прозрачном и легко контролируемом», – заявили парламентарии.